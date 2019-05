Jardinière de légumes

Taillez la poitrine fumée en petits lardons. Dans une cocotte en fonte, faites fondre le beurre. Ajoutez les lardons et faites revenir pendant 3 minutes. Ajoutez les carottes et les navets et laissez cuire à couvert à feu moyen pendant 4 à 5 minutes. Ajoutez les oignons, l’ail et les petits pois. Salez, poivrez, ajoutez une pincée de sucre et versez le bouillon de volaille. Couvrez et laissez cuire 10 à 15 min. Ajoutez les asperges et remettez à cuire 5 min.