Recette Langoustines rôties et perles de hareng Laurent MARIOTTE | Écrit pour

Le 25/12/19 à 19:30 , mis à jour le 26 Décembre 2019 à 10:39

De belles langoustines pour un plat chic et simple à réaliser. Une cuisson rapide au four et des légumes de saison pour les accompagner, vous allez adorer !