Recette Légumes façon Hasselback Laurent MARIOTTE

Le 28/01/20 à 11:19 , mis à jour le 28 Janvier 2020 à 10:26

Des légumes d'hiver taillés en forme de hérisson et cuits au four. L'astuce pour obtenir un taillage parfait, des baguettes qui vous serviront de guide et le tour est joué.