Lieu jaune au lard croustillant, choux de Bruxelles

Coupez la base des choux de Bruxelles et retirez les premières feuilles un peu épaisses. Faites bouillir une casserole d’eau salée et plongez-y les choux pendant 5 minutes. Egouttez-les et plongez-les dans l’eau froide puis égouttez bien à nouveau avant de les couper en deux. Pelez et émincez grossièrement l’oignon. Dans une cocotte, faites fondre l’oignon dans l’huile d’olive avec une belle pincée de sel. Ajoutez ensuite les choux de Bruxelles et faites-les revenir deux minutes et maintenez au chaud dans la cocotte. Ajoutez quelques éclats de noisettes.