Lieu noir à la bordelaise

Préchauffez le four en position grill. Épluchez et ciselez l’oignon. Faites-le revenir dans une poêle avec le beurre à feu moyen jusqu’à ce qu’il soit translucide. Versez ensuite le vin blanc et le jus de citron, poursuivez la cuisson pendant environ 3 min jusqu’à évaporation. Ajoutez ensuite la chapelure et le persil, mélangez bien.