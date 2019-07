Limande à la chermoula

Ecrasez les gousses d’ail avec le sel jusqu’à obtenir une pâte. Ajoutez les épices, toutes les herbes hachées et mélangez en incorporant le jus de citron et l’huile. Réservez.

Salez et poivrez l’intérieur et l’extérieur de la limande. Mélangez le curcuma à la farine puis roulez la limande-sole dans le mélange et secouez-la pour en retirer l’excédent. Sur la plancha, faites chauffer le beurre à feu moyen avec l’huile d’olive pendant 1 min. Lorsqu’elle est bien chaude, faites-y dorer la limande à feu vif pendant 5 minutes de chaque côté. Dès que la limande est bien dorée, fermez le capot du barbecue pour 3 minutes.