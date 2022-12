Recette Madeleines de Commercy aux mirabelles à la bergamote de Nancy

Ingrédients pour 4 pers.

8 madeleines de Commercy (légèrement sèches)

20 mirabelles au sirop + 8 à 10 cuil à soupe de sirop

8 bonbons à la bergamote de Nancy

Quelques gouttes d'eau de vie à la mirabelle

15 cl de crème liquide entière.





Disposez les madeleines dans 4 assiettes creuses.

Ajoutez quelques mirabelles et arrosez le tout de sirop et de quelques gouttes d'eau de vie à la mirabelle.

Laissez les madeleines s'imbiber le temps de continuer la recette.

Broyez les bonbons.

Montez la crème liquide bien froide, ajoutez une cuillerée à soupe dans chaque assiette, parsemez le tout de brisures de bonbons à la bergamote et dégustez à la cuillère, comme un baba au rhum !