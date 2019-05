Magret aux asperges

Epluchez, rincez les asperges et coupez l’extrémité. Ficelez en bottes et plongez-les dans une eau bouillante salée pendant 10-15 minutes. Refroidissez-les dans un bain d’eau froide et égouttez-les.

Chauffez une poêle sans matière grasse ; déposez les magrets côté peau (gras) en premier et laissez colorer pendant 4 à 5 minutes à feu moyen. Salez et poivrez le côté chair. Retournez les magrets et laissez cuire à nouveau 4 à 5 minutes en arrosant chaque magret à la cuillère. Retournez et prolongez la cuisson 2 à 3 minutes. Débarrassez sur une assiette et recouvrez de papier d’ aluminium.