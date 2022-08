Recette Mi-soupe mi-salade de tomates

4 pers.



3 grosses tomates colorées bien charnues et bien mures (type ananas, cœur de bœuf, green zebra)

1 oignon rouge (émincé)

Quelques brins de coriandre

150 g de pain blanc de la veille

1 à 2 gousses d'ail (hachées finement)

Huile d'olive

Vinaigre de vin rouge

Sel, poivre.



Coupez les tomates en quartiers, puis les quartiers en deux. Salez-les généreusement (les tomates aiment bien le sel) directement sur la planche et versez-les dans un saladier. Laissez-les 30 à 60 min rendre leur eau de végétation.

À l'aide d'une écumoire, répartissez-les dans 4 assiettes creuses et parsemez-les d'oignon doux.

Ajoutez dans l'eau des tomates restées dans le saladier, un bon filet d'huile d'olive, un trait de vinaigre, l'ail haché et rectifiez l'assaisonnement en sel et en poivre. Répartissez cette soupe sur les tomates. Ajoutez-y quelques feuilles de coriandre et quelques morceaux de pain. Plongez les morceaux de pain dans le jus avant de déguster comme un gaspacho de tomate non mixé. Dans l'Algarve, du côté de Faro, au Portugal, l'été, on trouve souvent ce plat très rafraîchissant dans les restaurants de plage.