Pain de viande à l’italienne

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

Liste des ingrédients pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 45 min



500 g d’épaule d’agneau hachée

400 g d’échine de porc hachée

80 g de chapelure fraiche si possible

2 gousses d’ail

5 tiges de sauge

5 tiges de persil plat

40 g de pignons de pin

50 g de tomates confites maison

2 belles aubergines

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre





Etapes de préparation





Préchauffez le four ou barbecue à 210°C (th.7).

Dans un grand saladier, mélangez les deux viandes hachées, ajoutez la chapelure, les herbes concassées, les gousses d’ail pelées et rappées et salez et poivrez. Mélangez bien puis ajoutez les pignons de pin et les tomates confites taillées en dés.



Remplir un moule à cake de cette préparation. Tassez et formez un léger dôme puis couvrez d’une feuille de papier sulfurisé pour enfourner 45 minutes. À mi-cuisson, retirez le papier cuisson afin de favoriser la coloration du pain de viande.



Pendant ce temps, rincez les aubergines et coupez-les en cubes. Faites-les revenir à la poêle avec l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Salez et poivrez.



Sortir le pain de viande du barbecue ou four et laissez tiédir 15 minutes. Servez le pain de viande avec les aubergines poêlées.

Vous pouvez aussi le déguster froid, accompagné d’une salade de tomates.



Astuce : Si vous pouvez cuire le pain de viande un à deux jours avant de le manger, les saveurs auront eu le temps de se diffuser pleinement.