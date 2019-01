Parmentier boeuf céleri

Préchauffez le four à 200°C (th.6-7). Egouttez le céleri rave et passez-le au mixeur plongeant pour le réduire en purée. Ajoutez le beurre en morceaux et écrasez à la fourchette pour l’incorporer au céleri rave. Beurrez un moule à gratin. Disposez la viande, salez, poivrez et recouvrez-la de purée de céleri. Saupoudrez de chapelure et de cerneaux de noix concassés. Enfournez pour 10 minutes à 200°C puis 5 minutes à 160°C. Dégustez avec une salade verte ou une salade d’endives.