Recette Pêches de vigne au sirop de romarin

Ingrédients pour 4 personnes



6 pêches de vigne, 2 litres d'eau, 350 g de sucre cristal, 50 g de miel de romarin, 4 branches de romarin frais.



. Faites bouillir l'eau avec le sucre et le miel, 5 min. Baissez le feu, ajoutez 3 branches de romarin et laissez cuire sur un moyen, 15 à 20 min.

. Pendant ce temps, faites bouillir une autre casserole d'eau. Faites une légère incision en croix sur la peau des pêches et plongez-les, 30 s dans l'eau en ébullition. Puis plongez-les dans de l'eau glacée 30s. Pelez-les et disposez-les dans un bocal, ajoutez-y 1 branche de romarin frais. Couvrez les pêches de sirop, fermez le bocal hermétiquement et laissez refroidir. Elles se conservent plusieurs semaines. Elles se dégustent aussi immédiatement, une fois tiède.