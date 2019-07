Retrouvez cet été Laurent Mariotte et les Petits Plats en Equilibre sur la Côte d’Opale...

Cet été, Laurent Mariotte prend ses quartiers d’été sur la Côte d’Opale et nous propose des recettes inédites, astucieuses et rapides à exécuter : salade de tourteau, millefeuille de légumes d’été, couteaux flambés, ceviche de tomates et concombre, quiche au Maroilles, onglet de veau à la mimolette, tatin de rhubarbe, tarte au fromage frais et cerises…Des petits plats simples et originaux, mettant toujours en valeur des produits de saison,

Et si on profitait de l’été pour cuisiner ?