Recette Pissaladière revisitée

Pissaladière revisitée



2 disques de pâtes feuilletées (prêt à l'emploi)

1 kg d'oignons (pelés, émincés)

3 gousses d'ail (pelées, émincées)

12 filets d'anchois frais ou à l'huile

1 cuillère à soupe de pâte d'anchois

2 cuillères à soupe d'olives noires de Nice dénoyautées

1 brin de thym frais

1 petite feuille de laurier

1 brin de sarriette fraiche

1 brin d'origan frais

Huile d'olive

Ni sel ni poivre



Préchauffez le four ou l'enceinte d'un barbecue à cloche à 200 °C.



.Faites compoter les oignons dans une casserole avec 1 filet d'huile d'olive, l'ail, les herbes pendant 1 h sur un feu doux à couvert, sans faire brûler. En fin de cuisson retirez les herbes et ajoutez la pâte d'anchois, mélangez et laissez refroidir avant de garnir la pâte.



.Posez un disque de pâte feuilletée sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé. Tartinez-la de la préparation aux oignons en laissant 1 à 2 cm de bord à nu. Ajoutez les filets d'anchois et les olives. Humidifiez le bord de la pâte, couvrez la préparation avec le deuxième disque de pâte feuilletée, soudez bien les bords des 2 disques de pâte entre eux. Posez une feuille de papier sulfurisé sur la pâte puis une plaque allant au four afin que la pâte feuilletée ne gonfle pas trop. Enfournez 20 à 25 min. Servez-la tiède, coupée en parts, accompagnée d'une salade de mesclun.