Recette Poire du boucher rôtie, sauce au vin et aux airelles

4 personnes

1 poire du boucher de 600 g ficelée.

Sel, poivre.

Sauce :

200 g d'airelles surgelées

20 g de sucre brut

25 cl de vin rouge du Languedoc



Dans une petite sauteuse sur un feu moyen, faites rôtir le rôti de poire dans 20 g de beurre sur toutes les faces, 5 à 7 minutes. Puis débarrassez-le dans un plat et terminez la cuisson dans un four préchauffé à 150 °C. 25 à 30 minutes (si vous avez reçu une sonde de cuisson pour Noël, la cuisson à cœur, doit atteindre 55 °C pour une viande bleue, 67 °C pour une viande saignante, et 70 °C pour une viande à point). Salez et poivre en fin de cuisson.

Pendant ce temps, versez tous les ingrédients de la sauce dans la même sauteuse et faites cuire sur un feu doux 20 minutes environ afin d'obtenir une consistance « nappante ».

Servez le rôti de poire tranché accompagné de sauce aux airelles et une poêlée de champignons.