Recette Poireau oeuf mollet

Préchauffez le four à 170°C. Otez les deux premières feuilles des poireaux, fendez à mi-hauteur. Lavez-les et égouttez-les. Découpez une longue bande de papier aluminium puis recouvrez d’autant de papier cuisson huilé. Disposez les poireaux, salez, poivrez et saupoudrez d’un peu de curry. Repliez d’abord le papier cuisson sur les poireaux puis le papier aluminium en papillote.

Enfournez pour 45 min à 1 heure selon la grosseur des poireaux.