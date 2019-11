Recette Poires au jus de grenade

Dans une cocotte faites bouillir le jus de grenade, le sucre et le bâton de cannelle. Pendant ce temps, pelez les poires, retirez le trognon et les pépins à l’aide d’un vide-pomme. Plongez-les dans le sirop. Portez à ébullition. Baissez le feu et faites cuire à frémissement 25 minutes. Coupez le feu et laissez refroidir.