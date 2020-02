Recette Polenta à la pancetta

Dans une poêle chaude versez l’huile d’olive et faites revenir les tranches de pancetta avec les feuilles de sauge. Ajoute les pignons et faites-les dorer. Réservez.

Faites chauffer le bouillon de volaille dans une cocotte et versez la polenta en pluie. Faites cuire sans cesser de mélanger selon le temps indiqué sur le paquet. Ajoutez le beurre, la crème fraîche, le chèvre émietté et la roquette. Salez et poivrez, mélangez bien.