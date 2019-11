Recette Potimarron et streusel

Préchauffez le four à 180°C (th.6). Lavez le potimarron, coupez-le en quartiers et ôtez les graines. Disposez-les dans un plat allant au four, salez et poivrez-les. Saupoudrez de piment d’Espelette et arrosez d’huile d’olive et de sirop d’érable. Effeuillez le romarin par dessus. Enfournez pour 20 minutes de cuisson.