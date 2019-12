Recette Poularde au vin jaune et aux morilles

Egouttez-les et taillez dans la longueur en deux ou quatre les plus grosses. Renouvelez le lavage trois fois et égouttez.

Dans une cocotte en fonte, chauffez l’huile de tournesol et faites rissoler les morceaux de volaille sur toutes les faces ; salez et poivrez.

Epluchez et ciselez les échalotes pendant ce temps. Débarrassez la volaille, dégraissez la cocotte, ajoutez le beurre et faites revenir les échalotes.