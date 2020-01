Recette Poulet aux maïs façon chili con carne

4 personnes.

1,2 kg de maïs en boite

4 grosses cuisses de poulet cuit

1 à 2 piments oiseaux frais

1 oignon (haché)

1 gousse d'ail (haché)

1 bouquet de persil plat (haché)

50 g de beurre

Sel, poivre.

Égouttez le maïs.

Désossez les cuisses de poulet et effilochez la chair. Dans une cocotte, faites roussir dans le beurre l'oignon haché, l'ail haché et le piment fendu en 2. Retirez le piment (ou pas) et ajoutez la viande. Faites revenir 3 minutes. Ajoutez le maïs, mélangez délicatement. Ajoutez 30 cl d'eau, salez, poivrez et enfournez 30 minutes à découvert dans un four préchauffé à 200°C. En fin de cuisson, ajoutez le persil haché, mélangez et servez bien chaud.