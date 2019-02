Poulet Butter Massala

Coupez les blancs de poulet en morceaux. Pressez le citron vert et mélangez son jus avec le yaourt, 1 cuillère à soupe de garam massala, la gousse d'ail pelée et écrasée et l’huile de tournesol. Pelez et râpez le gingembre, ajoutez-en la moitié à la préparation précédente et enrobez les morceaux de poulet avec la marinade. Pour plus de parfums, vous pouvez réserver la marinade de poulet pendant 1 h.