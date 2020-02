Recette Poulet confit au citron frais

4 à 6 personnes



1 poulet fermier prêt à cuire

1 à 2 citrons non traités

1 bouquet de thym frais

6 gousses d'ail

Huile d'olive

50 g de beurre mou

Sel, poivre.



Salez et poivrez le poulet (intérieur, extérieur). Coupez le citron en morceaux et glissez-les à l'intérieur du poulet avec le thym frais.

Enduisez-le entièrement de beurre mou, posez-le dans un plat, entourez-le des gousses d'ail, ajoutez un petit verre d'eau et enfournez 2 h 30 dans un four préchauffé à 180 °C. Arrosez-le et tournez-le régulièrement pendant la cuisson. Dégustez chaud avec une salade de tomates aux oignons doux.