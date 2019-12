Recette Quasi de veau en croûte et purée marbrée

Liste des ingrédients pour 4-6 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 30 minutes

Préchauffez le four à 180°C (th.7). Dans une poêle à un feu vif, faites colorer le veau sur toutes ses faces dans 1 cuil. à soupe d'huile et 15 g de beurre avec la gousse d’ail écrasée. Débarrassez le et laissez légèrement refroidir .

Placez les pommes de terre non pelées dans une grande casserole avec 2 L d’eau froide et le gros sel. Portez à ébullition et faites cuire 25 à 30 minutes.

Déroulez la pâte et posez-la sur une plaque de cuisson. Déposer le quasi aux bords de la pâte et enroulez.

Mélangez le jaune d’œuf et la crème et badigeonnez la pâte. Enfournez pour 30 minutes.

Egouttez les pommes de terre, pelez et écrasez-les ; ajoutez le beurre coupé en morceaux et le lait en maintenant sur un feu doux. Salez et poivrez.

Mixez les trompettes de la mort et mélangez-les à la purée.