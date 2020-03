Recette Quiche au Selles-sur-Cher

Chouette une quiche ! Recette ultra simple et délicieuse, avec du fromage de chèvre, des fèves et des champignons de Paris.

Liste des ingrédients pour 6 personnes

Préparation : 30 minutes et 15 minutes pour la pâte

Cuisson : 45 minutes au four à 170° (Th- 5-6)





Pâte à quiche :

250 g de farine T55

125 g de beurre

5 g de sel de mer fin

1 cuil à soupe de graines de moutarde

75 g d’oeuf

25 cl de lait

Garniture :

1 Selles sur Cher demi affiné

1,2 kg de fèves à écosser (soit 300 g écossées)

6 gros champignons rosés de Paris

50 g de noisettes concassées

3 oeufs

200ml de crème fleurette

200ml de lait entier

Sel gris fin, poivre du moulin

Etpaes de préparation

Dans un saladier, réunissez la farine, le sel, les graines de moutarde et le beurre. Pétrissez à la main afin d’incorporer le beurre à la farine et d’obtenir une texture sablée. Mélangez l’oeuf au lait et versez dans le saladier.

Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Filmez et réservez deux heures au réfrigérateur.

Pendant ce temps, écossez les fèves et plongez-les dans une eau bouillante salée pendant 2 minutes. Rafraîchissez. Egouttez-les et ôtez la pellicule.

Lavez et séchez les champignons de Paris, coupez-les en quartier.

Pour l’appareil : mélangez les oeufs avec la crème et le lait. Salez, poivrez.

Préchauffez le four à 170°C. Sortez la pâte du film, étalez en rond à 3 mm d’épaisseur.

Foncez votre moule beurré et fariné. Garnissez le moule avec les fèves, les champignons, les noisettes et le Selles sur Cher taillé en gros morceaux. Versez l’appareil et enfournez pour 45 minutes. Dégustez tiède avec une salade de jeunes pousses.