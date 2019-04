Quiche au Munster

Préchauffez le four à 185°C (th.7). Détaillez le brocoli en petits bouquets. Placez-les dans une casserole d'eau bouillante et faites-les blanchir pendant 3 minutes.

Pendant ce temps, battez ensemble les œufs et la crème liquide, salez et poivrez. Coupez le Munster en tranches de 0,5 mm d'épaisseur. Plongez les brocolis dans de l'eau glacée pour conserver leur couleur verte et stopper leur cuisson. Egouttez et réservez.