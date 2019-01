Ma ratatouille d'hiver

Pelez et taillez le chou-rave, le navet, le céleri rave, la carotte jaune et la patate douce en petits cubes et faites-les revenir dans la sauteuse. Ajoutez l’ail en chemise, les champignons de Paris, le romarin, et un filet d’huile d’olive. Salez, poivrez, couvrez et laissez cuire sur un feu moyen doux environ 30 min (Attention, il ne faut pas que ça attache).