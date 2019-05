Risotto aux champignons de Paris

Epluchez et ciselez l’oignon blanc. Epluchez les gousses d’ail et fendez-les en deux. Chauffez le bouillon de volaille.

Lavez les champignons de Paris ; taillez 2 à 3 champignons en lamelles et réservez. Coupez le reste en gros dès. Faire fondre dans une poêle 20 g de beurre. Dès qu’il est mousseux, faites cuire les champignons jusqu'à évaporation de l’eau. Salez, poivrez, déglacez avec 5 cl de vin blanc sec. Laissez évaporez à nouveau et réservez.

Dans une sauteuse ou cocotte, faites fondre la graisse de canard. Faites suer l’oignon ciselé avec l’ail entier et une pincée de sel pendant 5 minutes. Ajoutez le riz et nacrez pendant 5 minutes en remuant constamment. Déglacez avec 10 cl de vin blanc puis mouillez avec la moitié du fond de volaille.

Otez les gousses d’ail, versez les champignons au risotto et mélangez. Terminez celui-ci en ajoutant le parmesan râpé, le beurre restant et un bon filet d’huile d’olive. Déposez les lamelles de champignons harmonieusement sur le risotto et servez aussitôt.