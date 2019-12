Recette Risotto de lentilles vertes au foie gras

Rincez et portez à ébullition les lentilles dans une grande casserole d’eau froide. Égouttez et rafraîchir. Épluchez et ciselez l’oignon. Épluchez et dégermez l’ail. Étuvez l’oignon dans une cocotte en fonte avec l’huile d’olive. Ajoutez l’ail, le laurier et les lentilles. Nacrez le tout pendant 2 à 3 minutes en remuant.