Riz Tex Mex

Rincez et égouttez les haricots noirs. Pelez et hachez l’oignon et faites-le revenir avec l’huile d’olive dans une poêle à feu moyen avec les épices. Une fois l’oignon translucide, ajoutez le riz et faites revenir pendant 2 minutes. Versez ensuite le bouillon de légumes chaud, mélangez et couvrez. Faites cuire pendant 40 minutes à feu doux en remuant régulièrement, jusqu’à absorption totale du bouillon. En fin de cuisson, versez les haricots noirs et mélangez.