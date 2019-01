Rôti de cochon aux pruneaux

Coupez l’oignon en quartier. Dans une cocotte, faites chauffer l’huile et faites dorer le rôti sur toutes les faces.

Ajoutez l’oignon coupé en quartier. Faites suer quelques minutes, assaisonnez. Versez 1 petit verre de vin blanc, le bouquet garni, salez et poivrez. Couvrez et laissez mijoter 30 min.

Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre et coupez-les en cubes. Ajoutez les pommes de terre dans la cocotte et remettez à cuire 30 min. Ajoutez enfin les pruneaux et laissez cuire 15 min. Dégustez bien chaud.