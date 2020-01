Recette Rôti de porc à l'orange de Jeanfi Janssens

Préchauffez votre four à 170°C. Dans une cocotte, faites dorer le rôti sur toutes ses faces dans un peu de beurre. Salez, poivrez. Débarrassez sur une assiette.

Émincez l’oignon et faites-le dorer dans la cocotte. Versez le bouillon et pressez les oranges dans la cocotte. Remettez le rôti, couvrez et enfournez 45 min.