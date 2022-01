Recette Salade de petits pois aux oignons rouge et citron confit aux herbes

4 pers.



400 g de petits pois extra-fins écossés

2 oignons rouges nouveaux

1 citron confit

1 cuiller à soupe de cerfeuil et de menthe hachée

Quelques brins de coriandre

1 à 2 cuillers à soupe de vinaigre balsamique

5 à 6 cuillers d'huile d'olive

Sel, poivre



Disposez les petits pois (crus) dans un saladier, ajoutez les oignons émincés, le zeste haché du citron confit, les herbes, le vinaigre et l'huile. Salez, poivrez, mélangez et laissez reposer 20 à 30 min. Dégustez avec un fromage de chèvre frais.