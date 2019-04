Ma salade de pommes de terre

Plongez les pommes de terre dans une casserole remplie d'eau froide salée, avec leur peau. Portez à ébullition puis faites cuire pendant 20 minutes. Pelez les échalotes et émincez-les. Lavez et ciselez le persil. Pelez et hachez la gousse d'ail. Mélangez le tout avec l'huile et le vinaigre de cidre. Quand les pommes de terre sont cuites, épluchez-les dans un torchon et coupez-les en rondelles.