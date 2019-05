Salade de pommes de terre et maquereaux

Epluchez et émincez les oignons ; épluchez et râpez la carotte ainsi que les deux gousses d’ail. Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle et ajoutez ces légumes ; salez et ajoutez une pincée de piment d’Espelette. Laissez cuire pendant 4 à 5 minutes en remuant. Versez le vin blanc et le vinaigre de cidre dans la poêle et laissez réduire de moitié.