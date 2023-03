Recette Salade de tomates et poivrons à l'huile pimentée

4 personnes



2 à 3 grosses tomates (type cœur de bœuf)

1 à 2 poivrons rouges corne de bœuf

2 piments oiseau (coupés en deux et épépinés)

2 gousses d'ail (pelées)

2 oignons botte (hachés)

2 cuillères à soupe de basilic (fraîchement ciselé)

2 cuillères à soupe de menthe (fraîchement ciselée)

8 à 10 cl d'huile d'olive

5 cl de vinaigre de vin rouge

Sel, poivre

Dans une casserole, faites chauffer 2 min l'huile, le vinaigre, les piments et les gousses d'ail sans faire bouillir. Puis laissez refroidir.

Lavez les tomates et les poivrons. Coupez les tomates en quartiers. Salez-les et poivrez-les directement sur la planche à découper. Coupez les poivrons en petits dés (pelés ou pas), salez-les et poivrez-les également. Rassemblez-les dans un saladier. Assaisonnez-les de vinaigrette pimentée. Ajoutez les oignons hachés, les herbes ciselées et servez.