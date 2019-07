Sardines aux végétaux marins

Ajoutez les oignons râpés ainsi que le zeste du citron vert et les pignons de pin. Concassez les végétaux marins et ajoutez à la farce. Poivrez.Séchez les sardines et farcissez-les avec le mélange précédent. Disposez sur un plat. Huilez la grille double. Disposez les sardines dans la grille et faites cuire 5 minutes de chaque côté sur la braise. Arrosez du jus de citron vert et servez.