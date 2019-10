Recette Saumonette et riz pilaf

Dans un plat, faites mariner les tronçons de saumonette avec l’échalote émincée, le vin blanc, les branches de persil et de thym.

Ciselez l’oignon et faites dorer dans une cocotte avec de l’huile d’olive. Ajoutez l’ail émincé, la feuille de laurier. Versez le riz et nacrez 2 à 3 minutes.