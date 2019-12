Recette Soupe de châtaignes et potimarron

Détaillez le lard en lardons. Portez à ébullition avec la crème et coupez le feu. Laissez infuser.

Épluchez l’échalote et émincez-la. Faites-la blondir dans une noix de beurre. Ajoutez les châtaignes, le bouillon de volaille, le potimarron coupé cube et le laurier. Salez, poivrez, faites cuire 25 minutes. Mixez en ajoutant le lait au fur et à mesure.