Spaghetti au ragoût blanc

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

4 pers.





3 cuisses de poulet

3 cuisses de lapin

1 oignon

2 à 3 gousses d'ail

50 cl de bouillon de volaille

10 cl de vin blanc sec

Huile d'olive

Citron

Sauge

400 g de spaghetti aux blés durs.

Sel, poivre





Désossez les cuisses et hachez la chair au couteau ou au robot.

Faites suer l'oignon et l'ail haché dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez les viandes hachées et le vin blanc. Lorsque le vin est quasi évaporé, versez le bouillon de volaille, ajoutez quelques feuilles de sauge et laissez mijoter à couvert 30 à 40 minutes. Le liquide doit être bien concentré. Rectifiez l'assaisonnement et ajoutez quelques gouttes de jus de citron.

Faites cuire les pâtes comme indiqué sur le paquet, égouttez-les et mélangez-les au ragoût. Dégustez aussitôt.