Recette Tarama maison

Essorer les tranches de pain de mie et transvasez-les dans un robot mixeur avec le jaune d’œuf. Mixez jusqu’à une consistance homogène puis versez en filet un peu d’huile comme si on voulait monter une mayonnaise sans arrêter le fonctionnement du robot. Ajoutez les œufs de cabillaud, mixez et continuez à versez le reste de l’huile d’olive en filet. Arrêter de mixer lorsque vous obtenez une consistance onctueuse et mousseuse.