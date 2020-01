Recette Tarte à l'orange sanguine

Préchauffez le four à 170°C.

Dans la cuve du robot, déposez les jaunes et le sucre et blanchissez le tout au fouet 5 minutes environ. Puis, ajoutez le beurre mou, le sel moulu et mélanger à la spatule du robot.

Tamisez la farine avec la poudre à lever, ajoutez à la cuve et mélangez afin d’obtenir une pâte homogène. Déposez sur le plan de travail fariné et étalez à environ 4 à 5 mm d’épais et ce pour garnir le cercle à tarte beurré. Réservez une heure au réfrigérateur.