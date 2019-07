Tatin de rhubarbe

Lavez et épluchez la rhubarbe. Taillez des tronçons de 20cm environ en privilégiant la partie rosée de la rhubarbe. Dédoublez les plus grosses tiges. Taillez le restant en cubes. Faites dégorger dans un plat creux pendant 1 à 2 heures au frais.

Préparez un caramel en mettant à chauffer dans une casserole l’eau, le miel et le sucre. Dès qu’il prend une couleur blond foncé, mélangez avec le beurre et le jus de citron. Versez le caramel dans un moule à manquer (24 cm de diamètre).

Préchauffez le four à 180°C. Foncez votre disque de pâte feuilletée dans le moule à manquer et retroussez les bords à l’intérieur. Enfournez et laissez cuire 35 min environ. Laissez reposer une demi-heure et démoulez.