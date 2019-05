Terrine de foies de volaille

Taillez la mie de pain en cubes et faites tremper dans le lait. Lavez, séchez et taillez les champignons en cubes. Epluchez et ciselez les échalotes, réservez. Nettoyez les foies de volaille de leur partie nerveuse ; assaisonnez dans un saladier avec 2 cuillères à café de sel, 2 pincées de sucre, une pointe de piment d’Espelette et quelques tours de moulin à poivre. Mélangez. Dans une poêle, faites fondre la moitié de la graisse de canard et poêlez les cubes de champignons ; réservez.