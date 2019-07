Travers de porc à la rhubarbe

Lavez et épluchez la rhubarbe. Taillez en gros cubes et saupoudrez avec deux cuillères à soupe de sucre.

Dans un mortier, réduisez en purée l’ail, les feuilles de sauge et le paprika ; ajoutez le miel, l’huile et le jus de la rhubarbe dégorgée. Mélangez et terminez par l’oignon rouge râpé.