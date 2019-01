Velouté de potimarron

Lavez les potimarrons et séchez-les. Taillez le talon de ceux-ci pour une meilleure assise puis coupez les chapeaux sur une épaisseur de 2/3 cm. Videz 4 des 5 courges de leurs pépins puis gratter la chair de l’intérieur en la récupérant dans un saladier. Réservez les courges vidées ainsi que les chapeaux qui serviront de « bols à soupe ». Couper en deux et vider la 5ème courge.

Taillez la chair en cubes. Etuvez à couvert quelques minutes dans une cocotte avec l’huile d’olive, le curry et un peu de sel. Ajoutez ensuite le lait et le bouillon de volaille ; couvrez à nouveau et laissez cuire 20 minutes environ.