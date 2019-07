Petits plats en équilibre : sur la route des vacances - Mimolette

Laurent Mariotte part de nouveau sur les routes de France... Après le Sud-Est l’an passé, l’animateur pose ses valises cete été sur la côte d’Opale, à la rencontre des producteurs fermiers, maraîchers, marins-pêcheurs, pêcheurs à pied... De la frontière belge à la baie de Somme, chaque jour, Laurent Mariotte part en balade « Sur la route des vacances », à la rencontre des artisans du goût de la région et à la recherche des plus beaux produits de saison des Hauts de France : crustacés, poissons, fruits, légumes et autres excellentes saveurs locales... Attaché à la qualité des produits locaux, Laurent Mariotte profite de cette tournée savoureuse de la région pour mettre en valeur le travail de l’homme et de la nature, mais aussi donner des conseils pour bien choisir un produit ou encore tester de nouvelles associations gustatives pleines de surprises.