Petits plats en équilibre : sur la route des vacances - Herbes de provence

Retrouvez Laurent Mariotte, du lundi au vendredi à 20h40, dans un nouveau programme court « Petits plats en équilibre, sur la route des vacances ». L’animateur part en balade bucolique, à la recherche des plus beaux produits locaux du sud de la France. Il arpentera les chemins ensoleillés du Luberon, du Var et de la Côte d’azur, en quête de fruits, légumes et autres joyaux gorgés de soleil. Des producteurs, maraîchers, éleveurs et pêcheurs d’exception ouvriront les portes de leurs paradis terrestres et maritimes et vous accompagneront sur leurs exploitations, au cœur d’une région haute en couleurs.Attaché aux artisans du goût et à la qualité des produits locaux, Laurent Mariotte profite de cette promenade aux 1001 saveurs pour mettre en valeur le travail de l’homme et de la nature, mais aussi donner des conseils pour bien choisir un produit ou encore tester de nouvelles associations gustatives pleines de surprises.