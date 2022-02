Petits secrets entre amoureux - Mon légionnaire

Sonia influenceuse mode et beauté, fait gagner via un concours, un relooking à l'un de ses fans. Mauvaise surprise pour cette citadine accro à son téléphone et aux réseaux sociaux, le gagnant est Théo, un ado qui vit avec sa mère Charlotte dans un bled de campagne au milieu de nulle part, où elle est obligée de passer le week-end. Surprise, en arrivant, elle s’aperçoit que Théo n’a pas besoin de relooking. Il lui avoue qu’il l’a fait venir pour relooker son oncle, un ancien militaire qui vit reclus dans une vieille maison. Elle refuse et s’apprête à partir quand le « vieil » oncle arrive : c’est Martial un beau gosse ombrageux qui la trouble...