Petits secrets entre amoureux - Presque mariée

Lola va se marier avec Charles. Elle le fréquente depuis un an, mais a déjà fantasmé d’avoir une aventure avec une femme. Pour son enterrement de vie de jeune fille, son meilleur ami et coloc Arthur, l'a inscrite sur une appli de rencontres entre femmes et lui a obtenu un rendez-vous avec une fille sublime, Rose. Lorsque les deux femmes se voient, énorme trouble se créé. Mais rapidement, Lola découvre que Rose est en réalité Julia, la meilleure amie et témoin de son fiancée Charles...